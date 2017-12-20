Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elâzığ’da önceki gün merkez Cumhuriyet Mahallesi, Salim Hazardağlı Caddesi’nde kaldırımda yürürken bir inşaattan başına tahta kalıbı düşmesiyle hayatını kaybeden 7 yaşındaki Zeynep’in babası, hukuki yollara başvuracağını söyledi. Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan küçük kızın cenazesi, Yazıkonak beldesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Zeynep’ten geriye ise 1 hafta önce babasıyla beraber aldığı papağanı ve görüntüleri kaldı. Tır şoförü olan baba Ali Bakımlı, acı haberi Elâzığ’dan İstanbul’a nakliye yaptığı sırada aldığını söyledi. Bakımlı “Cumartesi günü İstanbul’a vardım. Hava şartları kötü olduğundan dolayı yükümüzü boşaltamadık, pazar gününe kaldı. Saat 12.30 sularında telefon geldi. Uçakla Malatya’ya, kara yolu ile Elâzığ’a geldim” dedi. Hadisenin ayrıntılarından Elâzığ’da haberdar olduğunu dile getiren acılı baba “Yolda yürürken inşaatta tedbir alınmamış, yukarıdan kalıp malzemesi kafasına düşmüş. Hastanede 5 defa kalbi durmuş. İki ünite kan verilmiş; ama kurtarılamamış. Polisler suç aleti malzemeyi götürmüş. Malzeme o kadar büyükmüş ki, ikiye bölüp araca koymuşlar” diye konuştu. Zeynep’in tek çocuğu olduğunu ve hukuki yollara başvuracağını kaydeden Bakımlı “Kızım ikinci sınıfa gidiyordu ve sınıf başkanıydı. Ben kızımla büyüdüm” ifadelerini kullandı.

Yunus Özhanlı - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu ELÂZIĞ İHA