Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralık'ın başından beri mevsim normallerinin üstündeki sıcaklıklar 2 gündür yerini soğuk havaya devir etti. Kış şartları yüzünü göstermeye başladı. Herkes kar için önemler almaya başladı. Araç sahipleri kış lastiklerini taktı. Yayalar kar kış şartlarına uygun kıyafetler arayışına geçti. Uzmanlardan üst üste uyarılar geliyor. Karda yürürken dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyorlar. Gelen son bilgiler ışığında İstanbul'a kar geliyor.Peki ama İstanbul'a ne zaman kar geliyor? İşte tüm merak ettikleriniz ve 20 Aralık Hava Durumu...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?

Prof. Dr. Orhan Şen Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'de soğuk hava 10 gün daha devam eder. İstanbul'da haftasonuna kadar soğuk ve yağmur var. Pazar günü İstanbul ve Marmara'da kar olasılığı yüksek. Eğer sistem zayıflamaz ise pazar akşam veya akşamüstü kar var. Sistem yeteri kadar soğumaz ise kuvvetli karla karışık yağmur olur. Bu nedenle İstanbul'da pazar ve pazartesi günlerine dikkat" dedi.

20 ARALIK HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Ankara, Çankırı, Konya, Antalya, Isparta Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 5

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 13

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 19

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 12

KARDA YÜRÜRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ağır kış şartlarının yaşandığı Erzurum’da buzlu yollar kırık, çıkık vakalarını artırdı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Recep Dinçer, kaygan zeminin olduğu yollarda kesinlikle eller cepte olarak yürünmemesi önerisinde bulunarak, "Karlı ve buzlu yolda penguen gibi yürüyün" dedi.Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi, kayıp düşme neticesi kırık çıkık vakalarıyla doldu. Buzlu yolda düşerek kolunu kıran Atatürk Üniversitesi öğrencisi Gürkan Karaoğlu, eller cepte yürümenin cezasını çektiğini belirtti. Kolu dirsekten kırılan Karaoğlu, Ortopedi Servisinde tedavi altına alındı.

PENGUEN GİBİ YÜRÜMELİYİZ

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Recep Dinçer, kış aylarında en çok kırık, çıkık vakasının eller cepte yürümekten kaynaklandığını ifade ederek, "Karlı ve buzlu yolda penguen gibi yürüyün" dedi. Dr. Recep Dinçer, "Erzurum’da kış memleketinde yaşamaktayız. Karın bol olduğu bir memleket. O yüzden karın, buzun az olduğu yollarda yürümeye dikkat etmeliyiz. Özellikle kalın, yumuşak tabanlı ayakkabı tercihimiz olmalı. Yürürken ellerimiz cebimizde olmamalı. Açık bir şekilde yürümeliyiz. Biz buna penguen yürüyüşü diyoruz. Dengemizi ayarlayacak şekilde kısa küçük adımlarla. Bir sonraki adımı düşünerek ona göre hareket etmeliyiz" diye konuştu. Öte yandan Erzurum’da buzlu yollarda yürürken düşen vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu.