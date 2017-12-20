Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars’ta geçtiğimiz hafta etkili olan Sibirya soğuklarının ardından kar yağışı başladı. Kentte karayolları ekipleri karla mücadele çalışmaları başlattı. Ana arterler karayolları ekiplerince temizlenirken, şehir içi yollar da belediye ekiplerince temizleniyor. Kar yağışı özelikle yüksek kesimlerde etkili olurken Kars-Digor yolu Hanlar Geçidi ile Kars Göle Boğatape Geçidi'nde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi



Kentte sabah başlayan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Digor’a bağlı Saklıca köyünde aşırı kar yağışından dolayı yoldan çıkan minibüs şarampole uçtu. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.

Kar yağışının devam ettiği Kars'ta, trafik ekipleri sürücüleri uyardı. Kent dışına çıkan sürücülerin araçlarında zincir, çekme halatı ve ilk yardım çantası bulundurmaları istendi.