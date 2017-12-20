Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde Mart ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S.(29) adlı kadın H.B.(31) adlı şahsı evine davet etti. H.B.’nin, gittiği kadının evinde yan odada beklediği iddia edilen K.T.(43) ve yeğeni F.T.(17) tarafından cep telefonu ve 300 lira parası gasp edildi. Şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Bürosu ekipleri, K.T. ve F.T.’yi gözaltına aldı. Olaydan sonra tutuklanan K.T. ve F.T. yargılama aşamasında tahliye oldu. Haklarında gasp ve hürriyeti tahdit suçlarından dava açılan F.S. adlı kadın ile K.T. ve F.T.'nin yargılanmaları sona erdi.



Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında K.T ve F.S. adlı kadın "gasp" suçundan 7 yıl 2 ay 7 gün, "kişiyi hürriyetinden alıkoymak" suçundan da 3 yıl 4 ay hapis cezası olmak üzere toplam 10 yıl 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yaşı küçük olan F.T. ise "gasp" suçundan 4 yıl 9 ay 23 gün, "kişiyi hürriyetinden alıkoymak" suçundan da 2 yıl 2 ay 20 gün olmak üzere toplam 7 yıl 13 gün hapis cezasına çarptırıldı.