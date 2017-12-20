Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Esenyurt Mahallesi'nde Gürdal mevkisine mantar toplamaya giden Hava Gündoğ, eşi Mustafa Gündoğ'un kestiği çam ağacının dalının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğ, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Gündoğ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dört çocuk annesi olan Gündoğ'un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan, gözaltına alınan Mustafa Gündoğ'un ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.