Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Casino İşletmecileri Birliği ve Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği, basın toplantısı düzenledi. Birlik adına basın açıklaması yapan Ayhan Sarıçiçek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan turizm sektörünün temsilcileri olarak, ülke ekonomisine hem yaptığımız katkıların hem de bu katkıları hangi koşullar altında yaptığımızın bilincinde ve farkındayız. Sektörel anlamda tüm girdi maliyetlerimizin rakip pazarların çok üstünde olduğu doğrudan uçuşların olmadığı, uluslararası platformlarda konaklama tesislerimizin rezervasyonlarınızı dahil engellendiği, uluslararası bankacılık sisteminden bin bir zorlukla faydalandığımız, ulusal havayolu uzun dahi olmadığı bu ada ülkemizde kendi müşterisine kendisi bulan sektörümüze, son zamanlarda darbe üstüne darbe vuracak öneriler gündeme getirilmiştir.

Ülke ekonomisine yaptığımız katkılar, devlet istatistiklerinde yerini alırken bu katkıları defalarca kamuoyuyla paylaşmamız rağmen maalesef bazı devlet yöneticileri oluşturduğumuz katma değeri yanlış anlatmakta sektörümüzü adeta yolunacak kaz gibi görmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne seyahat eden yolcuların sigortalanması adı altında alınan bakanlar kurulu kararı ile ülkemize gelecek her yabancı yolcu biletine ek olarak 20 Amerikan Doları daha ücret ödemek zorunda kalacaktır.

Ülkemizin nerde ise dünya tek bağlantısı olan havayolu taşımacılığının son bir kaç yıldan beri bedellerinin aşırı artması ve deyim yerindeyse uçak bileti fiyatlarının fahiş miktarlara ulaşması gerek Turizm sektörünü gerekse kamuoyunu olumsuz etkilemekte ve tüm toplumun yapısını derinden sarsmaktadır.

Ve bu miktarlar yetmezmiş gibi her uçak bileti fiyatına ek olarak 20 dolar daha istenmektedir. Zaten aşırı yüksek olan uçak bileti fiyatlarının düşürülmesi yönünde turizmde faaliyet gösteren tüm sektörler uğraşırken, birilerine rant sağlamanın dışında kimseye yararı olmayacak bu uygulama ile hem ülkemize gelmek pahalılaşacak hem turist sayısında azalma olacak hem de sektör kim olduklarını bilmeyen kişilere önemli miktarlarda para ödeyecektir. Bu uygulamanın yürürlüğe girmesiyle fahiş miktarlarda satılan uçak biletlerin den nasibini turizm sektörünün yanı sıra tüm KKTC halkının alçağı aşikardır.”