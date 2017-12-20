Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolunun 24. Kilometresinde, Eğirdir ilçesinden Isparta istikametine seyreden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 32 DY 727 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Ramazan Atasay yönetimindeki 15 RA 785 plaka ve 15 PB 493 dorse plakalı mermer yüklü tıra dönüş yaptığı sırada arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Resul Varol, Abdullah Cambaz, Muhammet Şen ve Osman Elvan yaralanırken, yaralılardan 2’si araç içinde sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112, itfaiye, polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulansla Isparta Şehir ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.