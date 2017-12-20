Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da bankacı olarak çalışan oğlu, en son 5 gün önce telefonla görüştüğü Faik Parlar'dan (77) haber alamayınca yakınlarına haber verdi.

Faik Parlar'ın Bahçelievler Mahallesi Konuralp Caddesi üzerinde bulunan evine gelen yakınları, mahalle muhtarı ile çilingirle kapıyı açarak içeri girdi.

Yaşlı adamı koltuğun üzerinde hareketsiz gören Parlar'ın yakınları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Faik Parlar'ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na kaldırıldı.