Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Buğday Pazarı civarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1,5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde yapılan aramada ise 2 kilo esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Polisin tarım aleti dirgenle samanlıkta uyuşturucu aradığı görüldü. Şüpheliler, H.E. ve H.E.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.