Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir arkadaşının yüzüğünü beğenerek denemek için parmağına takan Zehra Seçer, çabalamasına rağmen yüzüğü çıkaramadı. Uzun süre yüzüğü çıkarmak için uğraşan ve parmağı şişen Seçer, başarısız olunca arkadaşı ile birlikte itfaiyeye giderek yardım istedi. İtfaiyeciler yüzüğü spiral makinesiyle kesmeye karar verirken, parmağın zarar görmemesi için yüzüğün altına çay kaşığı koyarak önlem aldı. Kesme sırasında ısınan yüzüğün Zehra Seçer'in parmağını yakmaması için de su döküldü. Yaklaşık 10 dakika süren işlemin ardından Seçer'in parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı. Zehra Seçer'in teşekkür ettiği itfaiyeciler ise kestikleri yüzüğü hatıra olarak saklamasını belirtirken, "Bir daha çelik yüzük takma" uyarısında bulundular.