Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza saat 19.00 sıralarında Isparta– Eğirdir karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Eğirdir’den Isparta’ya seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 32 DY 727 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Ramazan Atasay yönetimindeki 15 RA 785 plaka ve 15 PB 493 dorse plakalı mermer yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Resul Varol, Abdullah Cambaz, Muhammet Şen ve Osman Elvan yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

2 YARALI OTOMOBİLDE SIKIŞTI

İtfaiye ve AFAD ekipleri otomobilde sıkışan 2 yaralıyı kurtarmak için uzun süre mücadele etti. Yaralılar daha sonra Isparta Şehir Hastanesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.