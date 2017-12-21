Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay dün akşam saatlerinde Erzurum merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşanan iki grup cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Birbirlerine tekme tokat saldıran şahıslar arasında arbede yaşandı. Kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada bir kadının çantasıyla kavga ettiği adama defalarca vurması objektiflere yansıdı.Gözaltına alınarak Gölbaşı Polis Merkezine götürülen taraflar burada birbirlerinden şikayetçi oldu.Polis merkezinde de birbirlerine saldıran şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan kadının çantasını dayak aleti olarak kullanması ‘silah’ olarak değerlendirilip ifade tutanağına geçirildi.