Bilecik'in Söğüt ilçesinde 20 Aralık gününden bu yanan haber alınamayan ilçe esnaflarından İbrahim Kara'nın oğlu Kemal Kara'nın (16) çantası ve yazdığı intihar notu Söğüt Gölet’inde bulundu. Dün geceden buyana ilçede arama çalışmalarını sürdüren Bilecik AFAD ekibi tarafından bulunan eşyaların ardından olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Gölet üzerinde oluşan yoğun sisin ardından başlayan yağmur, arama çalışmalarına engel olurken, Yalova'dan gelecek olan dalgıç sabahın ilk ışıkları ile birlikte suya girecek. Olay yerinde çaresiz bir bekleyiş yaşayan gencin babası, görevliler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
Kemal Kara’nın arama çalışmaları sabah devam edecek
22.12.2017 - 20:42 | Son Güncelleme: 22.12.2017 - 20:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'te 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki Kemal Kara'nın intihar notunun bulunduğu göletteki arama çalışmaları sabah devam edecek.
Etiketler : Bilecik,Kemal Kara,
529920 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/529920.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER