Gizem, ailesinin desteğiyle ilkokul ve ortaokulu, başarı belgeleriyle bitirdi. Çift, kentte işitme engellilerin gidebileceği bir lise olmamasından dolayı kızlarını zorunlu olarak Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kaydettirdi. Kaynaştırma öğrencisi olarak bir sınıfa alınan genç kız, okulda sağlıklı yaşıtlarıyla aynı sınıfta ders görmeye başladı. Bu sebeple derslerinde başarılı olamayan Gizem, artık okula gitmek istemiyor.
Engelli Gizem’e lise bulamadılar
25.12.2017 - 03:06 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 03:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır Kayapınar’da oturan Şengül ve Şevki Demir’in 16 yaşındaki kızları Gizem, henüz 1 haftalıkken geçirdiği rahatsızlık sebebiyle işitme ve konuşma melekesini kaybetti.
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