Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gizem, ailesinin desteğiyle ilkokul ve ortaokulu, başarı belgeleriyle bitirdi. Çift, kentte işitme engellilerin gidebileceği bir lise olmamasından dolayı kızlarını zorunlu olarak Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kaydettirdi. Kaynaştırma öğrencisi olarak bir sınıfa alınan genç kız, okulda sağlıklı yaşıtlarıyla aynı sınıfta ders görmeye başladı. Bu sebeple derslerinde başarılı olamayan Gizem, artık okula gitmek istemiyor.