Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda “Kuzey Ege'de güney ve güneybatı, kıyı kesimlerde zaman zaman güneydoğu yönlerden esen rüzgârın, Perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınanın oluşturması muhtemel olumsuzluklara karşı denizcilerimizin ve balıkçılarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.
Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor
28.12.2017 - 11:21 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 11:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Valiliği Kuzey Ege’de cuma gününe kadar lodos fırtınasının etkili olacağını duyurdu ve vatandaşları gerekli tedbirleri alması konusunda uyardı.
Etiketler : Kuzey Ege,fırtına,Balıkesir Valiliği,
531571 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/531571.aspx
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