Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çatı ve alt yapı çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Daha önce su tankları, klimalar, çanak antenlerle adeta bir çöplüğü andıran 1 çatısında artık kırmızı kiremitler var. Kapalıçarşı'yı 100 yıl su basmayacağını söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Osmanlı döneminden kalan ve dışardan müdahaleler sonucu tahrip olan su drenaj kanallarını içerden adeta anjiyo yapar gibi açıp onarıp kaplayarak tamir ediyoruz. Bütün bu çalışmalar 3 ay içinde tamamlanacak" dedi. Kapalıçarşı'nın merkezi bir şekilde ısıtılıp soğutulması için hazırlanan projenin bilim kurulundan onay beklediğini dile getiren Demir, onayın gelmesinin ardından klima dış aparatlarının da çatıdan kaldırılacağını belirtti. 45 bin metrekare kapalı alanı bulunan ve her gün 300 ila 500 bin kişinin ziyaret ettiği Kapalıçarşı yıllardır alarm veriyordu. DHA