Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 14.38'de, merkez üssü Gölbaşı'na bağlı Harmanlı olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadı.
Adıyaman'da 3.6 büyüklüğünde deprem
31.12.2017 - 15:11 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 15:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : adıyaman,gölbaşı,deprem,yaşam haberleri,
532412 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532412.aspx
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