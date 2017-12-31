Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Edirne istikametinde aniden bir otomobilin durması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada kamyonet içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından dakikalar süren çalışmalar sonucu kurtarıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; İlimiz genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri kapsamında 31.12.2017 günü İlimiz Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar saat 15:00'ten, Taksim Meydana çıkan cadde ve sokaklar ile diğer yollar saat 19.00'dan, Beşiktaş ilçesindeki yollar saat 15:00'ten, Şişli ilçesindeki yollar saat 16.00'dan, Kadıköy ilçesindeki yollar saat 15.00'ten itibaren tedbirlerin sona ermesine kadar trafiğe kapatılacak olup alternatif güzergâhlar aşağıda belirlenmiştir.

BEYOĞLU İLÇESİ (KAPAMA SAATİ: 15:00)

• İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacaktır.

BEYOĞLU İLÇESİ (KAPAMA SAATİ: 19:00)

• Mete Caddesi – İnönü Caddesi trafiğe açık olup, Sıraselviler Caddesine giriş kapatılacaktır.

• Sıraselviler Caddesinden İstiklal Caddesine bağlanan yollar kapatılacaktır.

• Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikametine trafik akışı Kazancı Yokuşu'na yönlendirilecektir.

• Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış kapatılacak.

• Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak.

• Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti kapatılacak.

• Meşrutiyet Caddesi trafiğe kapatılacak

• Mumhane Caddesi – Maliye Caddesi kesişimi

• Necatibey Caddesi – Maliye Caddesi kesişimi

• Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak – Kılıç Ali Paşa Caddesi Kesişimi

• Odun Meydanı Sokak – Kemamkeş Caddesi kesişimi

• Denizciler Sokak – Kemankeş Caddesi Kesişimi

• Yuva Sokak – Kemankeş Caddesi Kesişimi

• Arapoğlan Sokak – Kemeraltı Caddesi Kesişimi

• Vekilharç Sokak – Kemeraltı Caddesi Kesişimi

• Kanarya Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi

• Gece Kuşu Sokak – Mumhane Caddesi

• Sakızcılar Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi

• Hamam Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi

• Topçu Caddesi – Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi

• Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi

• Şehit Muhtar Bey Caddesi – Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi

• Aydede Caddesi – Taksim Dolapdere Caddesi

• Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacaktır.

AKIMLAR ALTERNATİF OLARAK

Galata Köprüsü'nden gelen sürücülerin Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi'ni kullanarak Beşiktaş istikametine, Atatürk Köprüsü'nden gelen sürücülerin Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecektir.

ŞİŞLİ İLÇESİ ( KAPAMA SAATİ:16:00)

• Mim Kemal Öke Caddesi,

• Abdi İpekçi Caddesi,

• Bostan Sokak,

• Atiye Sokak,

• Altın Sokak,

• Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak,

• Bronz Sokak trafiğe kapatılacaktır.

AKIMLAR ALTERNATİF OLARAK

Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecektir.

BEŞİKTAŞ İLÇESİ (KAPAMA SAATİ:15:00)

• Bebek Arnavutköy Polis Merkezi İstikameti Kapatılacak, akım Arnavutköy istikametine yönlendirilecektir.

• Sekbanlar Caddesinden gelen akım Kireçhane Sokak başından geri döndürülüp, Sekbanlar Caddesine yönlendirilecektir.

KADIKÖY İLÇESİ (KAPAMA SAATİ:15:00)

• OSMANAĞA MAHALLESİ

• Söğütlüçeşme Caddesinden Bestekar Dilhayat Sokağına giriş,

• General Asım Gündüz Caddesinden Kırtasiyeci Sokağına giriş,

• General Asım Gündüz Caddesinden Serasker Caddesine giriş,

• General Asım Gündüz Caddesinden Nailbey Sokağına giriş.

• CAFERAĞA MAHALLESİ

• General Asım Gündüz Caddesinden Nazmi Bey Sokağına giriş,

• General Asım Gündüz Caddesinden Sakız Gülü Sokağına giriş,

• General Asım Gündüz Caddesinden Dr. İhsan Ünlüer Sokağına giriş,

• General Asım Gündüz Caddesinden Şair Latifi Sokağına giriş,

• Dr. Esat Işık Caddesinden Badem Altı Sokağına giriş,

• Badem Altı Sokaktan Ruşenağa Sokağına giriş,

• Badem Altı Sokaktan Dalga Sokağına giriş,

• Badem Altı Sokaktan Moda Caddesine giriş,

• Badem Altı Sokaktan Fırıldak Sokağına giriş,

• Badem Altı Sokaktan Gürbüztürk Sokağına giriş,

• Badem Altı Sokaktan Cemal Süreyya Sokağına giriş,

• Mühürdar Caddesinden Damga Sokağına giriş,

• Mühürdar Caddesinden Albay Faik Sözener Caddesine giriş,

• Albay Faik Sözdener Caddesinden Misbah Muayyes Sokağına giriş,

• Albay Faik Sözdener Caddesinden Muvakkithane Caddesine giriş Noktaları trafiğe kapatılacaktır.

AKIMLAR ALTERNATİF OLARAK

• General Asım Gündüz Caddesi,

• Dr. Esat Işık Caddesi,

• Mühürdar Caddesi,

• Albay Faik Sözdener Caddesi,

• Söğütlüçeşme Caddesi istikametlerine yönlendirilecektir.

• CADDEBOSTAN MAHALLESİ

• Operatör Cemil Topuzlu Caddesinden Caddebostan İskele Sokağına giriş,

• Şehit Kadir Yıldırım Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,

• Ogün Sokağından Caddebostan İskele Sokağına giriş,

• Demirağa Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,

• Selin Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,

• Bağdat caddesinden Caddebostan İskele Sokağına giriş noktaları trafiğe kapatılacaktır.

AKIMLAR ALTERNATİF OLARAK

• Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi,

• Kazım Özalp Sokak,

• Ogün Sokak istikametlerine yönlendirilecektir