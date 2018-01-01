Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye yeni yıla “merhaba” dedi. 2018 yılına girmeye saniyeler kala vatandaşların yılbaşına farklı mekanlarda girmek istediği noktalardan birisi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Ancak Boğaziçi Köprü Koruma Şube ekipleri olası kazaları ve olumsuzlukları önlemek amacıyla kontrollü geçiş sağladığı için vatandaşlar araçlarından inemedi. Araçlarından dışarıya el sallayarak, yeni yıla kutlayan vatandaşlar, bu anları telefonlarıyla çekti. Bazı vatandaşlar ise köprünün giriş noktasından geçtikten sonra kısa süreliğine araçlarından inerek geri sayıma katılarak köprüdeki yeni yıl kutlamalarını gerçekleştirdi.



Köprüde yeni yıla girmek için İzmir’den geldiler

Köprüde yeni yıla giren bazı vatandaşlar, İzmir’den bunun için geldiklerini söyledi. Yeni yılın mutluluk ve barış getirmesini temennisinde bulunan aile daha sonra köprüden ayrıldı. Yeni yılın ilk dakikalarını köprüde geçiren başka bir çift ise önce yasak olmasında rağmen araçlarından inerek bu anı cep telefonlarıyla fotoğrafladı ardından köprüde seyreden genç çift yıllardır bu anı beklediklerini ve yeni yılın huzur getirmesi dileklerinde bulundu.