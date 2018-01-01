Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 12:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Demirel Üniversitesi Batı yerleşkesinin inşaatında kanalizasyon kazısı yapmakta olan kepçe yanında çalışan Özgür Kaya (47) kazı alanında çalışırken uzerine kazının yan duvarındaki toprak kaydı. Kaya, toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Afat ve Itfaiye ekipleri tarafından göçük altından çıkarılan işcinin cenazesi otopsi için SDÜ tıp fakültesine sevk edildi.Söz konusu çalışanın taşeron olmadığı bildirildi. Polis olay yeri incelemesi yaparken Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.