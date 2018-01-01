Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Karakaş sokakta Tevfik Karakaş’a ait evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen evden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Yenice Belediye itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler yangına kısa sürede müdahale etti. Tek katlı evde çıkan yangın sonrası büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.