Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, öğle saatlerinde kentin simgesi olan tarihi Urfa Kalesi’ndeki Çift Mağaralar Mevkii’nde meydana geldi.Yılbaşı tatili nedeniyle Şanlıurfa’ya gelen adları öğrenilmeyen iki arkadaş, çift mağaraların bulunduğu bölgede Balıklıgöl manzaralı fotoğraf çektirmek istedi.



Halil Dağ bu fotoğrafı çektikten kısa süre sonra hayatını kaybetti

Halil Dağ, kaleye çıkan merdiven basamaklarında poz verdiği sırada dengesini kaybedince 20 metreden kalenin yamacına düştü. Dağ’ın düştüğünü gören çevrede bulunanlar yardıma koşarken, polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, vücudunun değişik bölgelerinde ezilme ve ağır yaralanma olan Dağ’ı,ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.Halil Dağ, götürüldüğü hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dağ’ın cesedi, otopsi için morga konuldu.

ÇOCUKLARI, DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPACAKTI

Halil Dağ’ın, bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Dağ’ın gözyaşı döken çocukları, babalarına pasta alıp bugün doğum günü sürprizi yapacaklarını söyledi. Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Dağ’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.