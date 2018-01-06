Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu çalışmalar kapsamından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce İpekyolu ilçesi Hafıziye Mahallesi’nde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada 140 paket halinde toplam 71 kilo 377 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili iki şüpheli şahıs ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek’ suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor" denildi.