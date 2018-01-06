Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu çalışmalar kapsamından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce İpekyolu ilçesi Hafıziye Mahallesi’nde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada 140 paket halinde toplam 71 kilo 377 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili iki şüpheli şahıs ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek’ suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor" denildi.
Bu evden 71 kilo eroin çıktı
06.01.2018 - 11:21 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 11:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri bir evde yaptıkları arama çantalar içerisinde 71 kilo 377 gram eroin ele geçirdi.
Etiketler : van,eroin,haberler,
533945 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533945.aspx
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