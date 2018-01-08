Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıkamış Harekâtı'nın 103. yılı dolayısıyla "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği, birçok ilden ve yurt dışından genç yaşlı yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da yer aldığı etkinlikte katılımcılar, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı harekatta 90 bin askerin şehit olduğu Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde toplandı. Gözler 2003’te 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü'nü başlatan ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez’i aradı. 2014'te silahlı saldırıya uğrayan Sönmez “Bu törenleri organize ederken Anadolu'nun bir köşesinde unutulmuş olan küçük bir kasabanın İsviçre kasabası haline gelmesi için çaba sarf ediyordum. Ama gördüm ki yöre halkı beni hiç hak etmemiş” dedi.