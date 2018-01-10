Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 1272. Sokak'ta faaliyet gösteren tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Duyulan patlama sesinin ardından yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında fabrikanın bir bölümü hasar gördü.

Mahsur kalan bekçi köpeği ve yavruları kurtarıldı

Yangın sırasında olay yerine gelen fabrika sahipleri içeride bir bekçi köpeği ile 4 yavrusunun bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine içeri giren itfaiye ekipleri yoğun duman altında köpek ve yavrularına ulaştı. Dumandan etkilenen ve titredikleri görülen yavruların, anneleriyle buluşması itfaiye ekiplerini duygulandırdı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.