Olay, Zafer Mahallesi'nde Zafer Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zaman zaman cami avlusundaki malzeme deposunda kalan Ahmet Turgut'tan (60) vatandaşlar birkaç gündür haber alamadı. Bunun üzerine malzeme deposunu kontrol eden mahalleli, Turgut'un cesediyle karşılaştı. Bir ablası olan Turgut'un cami avlusundaki depoda ve sokaklarda kaldığı öğrenildi. Polisin olayla alakalı tahkikatı sürüyor.
Cami avlusundaki malzeme deposunda ölü bulundu
11.01.2018 - 20:33 | Son Güncelleme: 11.01.2018 - 20:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da KOAH hastası bir kişi, cami avlusundaki malzeme deposunda ölü bulundu.
Etiketler : Bursa,KOAH,yaşam haberleri,
535570 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/535570.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER