Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde bir eczane de meydana geldi. Mehmet T. sahte ismini kullanan dolandırıcı, eczaneden içeri girerek, eczacı kalfası M.T'ye Bursa'da bir lisede matematik öğretmenliği yaptığını söyledi. Kendisinden geçen çarşamba günü ilaç aldığını, 200 TL verdiğini, ancak eksik ödeme aldığını ileri süren dolandırıcı, 145 TL para üstü istedi. M.T'nin mantıklı düşünmesine mani olmak için sürekli konuşan dolandırıcı, bir sıkıntı olursa kendisini aramaları için bir de telefon numarası bıraktı. M.T. kasadan 145 TL'yi verdi. Dolandırıcı ise parayı alıp kayıplara karıştı. Daha sonra durumdan şüphelenen M.T dolandırıcın bıraktığı telefon numarasını aradı. M.T, karşı tarafın yanlış numara demesinin ardından polise müracaat etti. Polis, eczanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, dolandırıcının peşine düştü.