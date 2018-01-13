Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Mehmet Aydın: 25 balık türü tespit ettik. Karadeniz’de çipuranın varlığı biliniyordu ama son zamanlarda sayısı ciddi oranda arttı. Ege ve Akdeniz’e özgü balık türlerinden mırmır, sivriburun karagöz, çizgili hani türleri de aynı şekilde artış gösterdi. Bu balıkların Karadeniz’de bir stok oluşturduğu ve burada çoğaldığı da söylenebilir. Bu balıkların Karadeniz’i tercih etmesinin ana sebebi ise, su sıcaklığının değişmesi. Ayrıca Akdeniz’e özgü mavi yengeçlere de Karadeniz’de çok sık rastlamaya başladık.