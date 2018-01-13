Ordu Üniversitesi (ODÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Mehmet Aydın: 25 balık türü tespit ettik. Karadeniz’de çipuranın varlığı biliniyordu ama son zamanlarda sayısı ciddi oranda arttı. Ege ve Akdeniz’e özgü balık türlerinden mırmır, sivriburun karagöz, çizgili hani türleri de aynı şekilde artış gösterdi. Bu balıkların Karadeniz’de bir stok oluşturduğu ve burada çoğaldığı da söylenebilir. Bu balıkların Karadeniz’i tercih etmesinin ana sebebi ise, su sıcaklığının değişmesi. Ayrıca Akdeniz’e özgü mavi yengeçlere de Karadeniz’de çok sık rastlamaya başladık.
Akdeniz ve Ege balıkları Karadeniz’e kaçıyor
13.01.2018 - 02:28 | Son Güncelleme: 13.01.2018 - 02:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karadeniz’de araştırma yapan bilim insanları, Akdeniz ve Ege’ye özgü bazı balık ve yengeçlerin Karadeniz’de görülmeye başladığını belirledi.
Etiketler : çipura,karadeniz,balık,
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