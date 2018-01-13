Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde etkili olan dolu yağışı sahili beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren etkili dolu yağışında vatandaşlar dışarı adımını atamadı. İlçe halkının alışık olmadığı bu durum ilçede şaşkınlığa neden oldu. Yaz mevsiminde güneşlenen turistlerle dolan İçmeler sahili, bu kez dolu yağışı nedeniyle beyaz örtüye büründü. Beyazla kaplanan sahile, doğa fotoğrafçıları akın etti. Daha önce hiç görmedikleri kareler çekmek için deklanşöre basan fotoğraf tutkunları o anları kaçırmadı.
Dolu Marmaris sahili beyaza bürüdü
13.01.2018 - 18:41 | Son Güncelleme: 13.01.2018 - 18:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan yoğun dolu yağışı, İçmeler sahilini beyaza bürüdü.
Etiketler : dolu,marmaris,yaşam haberleri,
536060 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/536060.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER