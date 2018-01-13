Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, içinde avdan dönen 4 kişinin bulunduğu Yakup Uğurlu idaresindeki 34 ST 2036 plakalı cip, Gölyaka ilçesine bağlı Güzeldere mevkisi orman yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yaklaşık 200 metre boyunca yuvarlanan cip, bir ağaca çarparak durabildi.

Araçta sıkışan sürücü Uğurlu, yanında bulunan Mazlum Yoltaş, Adem ve Ramazan Uğurlu, çevredeki vatandaşlar, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ambulanslara alınarak, Düzce Atatürk Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.