Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ve zamanla Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak, Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Ege kıyıları ve zamanla Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa), Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar öğle saatlerinde başlıyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi verilerinden derlenen bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nin bugün çok bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul'da gün içerisinde yerel ve hafif şekilde görülecek yağışların, öğle saatlerinden itibaren sulu kar ve yüksek yerlerde kar şeklinde etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Yağışlı havayla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden poyraz, fırtınamsı rüzgar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Aralıklarla kar yağışı öngörülen İstanbul'da, sabah 4 derece olan hava sıcaklığının gece 1 derecelere düşeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, Marmara Bölgesi'nin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin de yağışlı olması bekleniyor.

Yağışların, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın 3 ila 7 derece azalması öngörülüyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Vatandaşlar, poyrazdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılıyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Sabah saatlerinde soğuk hava ve yağışla karşılaşan İstanbullular, kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Meteoroloji ise İstanbul'da kar yağışı ile ilgili açıklama yaptı. İşte İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'nin açıklaması:

"İstanbul’da hafta sonunda yağışların kuvvetli poyrazla birlikte genellikle hafif yağmur şeklinde görüleceği, Pazar günü akşam saatlerinde ve Pazartesi günü (15.01.2018) ilk saatlerde kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar olarak meydana geleceği ve pazartesi günü sabah saatlerinden sonra ise havanın genellikle çok bulutlu olması bekleniyor. Pazar günü meydana gelebilecek kar yağışının il merkezinde yerde kar örtüsü yapması beklenmiyor. Rüzgarın; hafta sonu kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-75 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. "

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Bölgede gece başlayan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışını bıraktı. Yağışın aralıklarla devam ettiği D-100 karayolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri güzergahlarda karla mücadele çalışmasına başlarken, trafik ekipleri de araçlarında kış lastiği olmayan sürücüleri yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyarıyor.

Bolu kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

MANİSA'YA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Manisa’nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı. Demirci ilçe merkezinde sağanak yağmur yağışı etkili olurken, bin 470 rakımlı Akçakertik Mevki, Asitepe mevkisi ve Türkmen Tepe mevkilerinde kar yağışını etkisini artırdı. Demirci Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasına başladı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 1

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri yerel olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

İzmir: Parçalı bulutlu 10

Adana: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 11