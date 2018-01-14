Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent merkezinde hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yoğun sis etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolunun bazı kesimlerinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler ise görüş mesafesinin düştüğü karayolunda zaman zaman zor anlar yaşadı. Yüksek kesimlerde yağmurla karışık kar ve kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi beklenirken hafta içerisinde kar yağışının etkili olması tahmin ediliyor.