Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Bu uyarının ardından şehrin bazı yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlendi. Üsküdar Çamlıca’da öğle saatlerinde yağan yağmurla birlikte zaman zaman karın da yağdığı görüldü.
İstanbul’da beklenen kar yağışı etkili oldu
14.01.2018 - 14:19 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 15:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteorolojinin İstanbul için kar uyarısının ardından şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Etiketler : İstanbul,kar yağışı,yaşam haberleri,
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