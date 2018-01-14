Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Bu uyarının ardından şehrin bazı yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlendi. Üsküdar Çamlıca’da öğle saatlerinde yağan yağmurla birlikte zaman zaman karın da yağdığı görüldü.