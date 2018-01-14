Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca'da soğuk hava etkisini gösterirken poyraz sebebiyle dalgaların boyu zaman zaman 4 metreye ulaştı. Şiddetli poyraz fırtınası sebebiyle balıkçılar ise denize açılamadı. Dev dalgalar ise adeta sahilleri dövdü.

Aç kalan martılara ise vatandaşlar ekmek attı.