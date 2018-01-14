Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca'da soğuk hava etkisini gösterirken poyraz sebebiyle dalgaların boyu zaman zaman 4 metreye ulaştı. Şiddetli poyraz fırtınası sebebiyle balıkçılar ise denize açılamadı. Dev dalgalar ise adeta sahilleri dövdü.
Aç kalan martılara ise vatandaşlar ekmek attı.
Batı Karadeniz'de poyraz hâkim
14.01.2018 - 15:10 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 15:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, şiddetli poyraz sebebiyle dalgaların boyu zaman zaman 4 metreye kadar ulaştı.
Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca'da soğuk hava etkisini gösterirken poyraz sebebiyle dalgaların boyu zaman zaman 4 metreye ulaştı. Şiddetli poyraz fırtınası sebebiyle balıkçılar ise denize açılamadı. Dev dalgalar ise adeta sahilleri dövdü.
Etiketler : Düzce,Akçakoca,poyraz,
536267 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/536267.aspx
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