Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya'nın ilk kadın oto tamircisi Gülcan Coşkun (19) Sanayi Sitesi'nde 42 yıllık motor ustası Rıfat Teke'nin yanında çalışıyor. Küçük yaştan itibaren araçlara ilgisi olduğu için tamirci olmayı seçen 19 yaşındaki Gülcan Coşkun'u karşısında gören müşterilerin çoğu ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İHA'ya konuşan oto tamircisi Gülcan Coşkun, Türkiye'nin yerli otomobil üretiminde görev almak istediğini söyledi.

"MAKYAJIM YAĞ"

Makyajının motor yağı olduğunu belirten Gülcan usta, "Çocukluktan gelen bir hevesti, sadece bir hayaldi Rıfat usta ile tanıştım ve hayalim gerçekleşti" dedi. Oto tamirciliğinin bir kadın için zorlu yanlarının bulunduğunu belirten Coşkun, "Ama benim için şuan tek zorluğu hava şartları. Onun dışında işimi severek yapıyorum" ifadelerine yer verdi.

Hemcinslerine de çağrıda bulunan Coşkun, herkesin istediği işi yapması gerektiğini vurgulayarak, "Buradaki arkadaşlarımız da bana yardımcı oluyor. Şuan öğrenme aşamasındayım, her tamiratı yapamıyorum. Ama yavaş yavaş öğreniyorum işi" dedi.

"YERLİ OTO YAPIMINDA ÇALIŞMAK İSTERDİM"

Coşkun, Türkiye'nin yerli otomobil üretiminde görev almayı istediğini belirterek, "Yerli oto yapımında çalışmak isterdim. Ülkeme katkımın olmasını, faydamın olmasını isterdim" şeklinde konuştu.

İşini severek yaptığını belirten Coşkun, "Hedefim iyi bir usta olabilmek, esnaf olmak. Ben buraya gelmeden önce hep şunu düşünüyordum, 'Gidip dükkan açmak, eleman çalıştırmak maaş almak. Ama o iş öyle değilmiş bunu öğrendim" ifadelerini kullandı.

"Hayallerim için bir sorumluluk alabilme yaşını bekliyorum" diyen oto tamircisi Coşkun, "Hedefim ileride kendi iş yerimi açmak" dedi.

"BEN BU İŞİ MALATYA'DA YAPABİLİYORSAM, BÜTÜN KADINLAR YAPABİLİR"

Oto sanayinde çalışan bir bayan olarak müşterilerden de kendisine yönelik birçok olumlu tepki aldığını ifade eden Coşkun, "Ben bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben bu işi Malatya'da yapabiliyorsam, bütün kadınlar her yerde bu işi yapabilir" diye konuştu.

Çalıştığı şartların da kendisini asla rahatsız etmediğini dile getiren Coşkun, "Benim makyajım da yağdır. Motor yağı beni rahatsız etmiyor. Aksine yıkadığımda, elim temiz olduğunda rahatsız oluyorum" dedi.

"ALTIN BİLEZİK KADINLARA LAZIM"

İşletmenin sahibi Rıfat Teke ise, sanayide meslek edinmek için 'altın bilezik' tanımlanmasının yapıldığını bu nedenle altın bileziğin ise bayanlara lazım olacağını ifade ederek, "Onlarda zanaat sahibi olmak zorunda. Bayanların olmadığı bir kuruluş yok bu neden sanayide olmasın" diye konuştu.

Gülcan'ın oto tamircisinde çalışma isteğinin olduğunu kaydeden Rıfat usta, "Gülcan'a karşı torpil yapmıyoruz ama erkeklere karşı biraz fedakarlık yapmak lazım. El becerisi, işe yatkınlığı iyi gayet güzel" dedi.

Yerli oto projesini de desteklediklerini belirten Teke, kendilerine görev verilmesi durumunda her zaman hazır olduklarını söyledi.