Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da, Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından önlem amacıyla kar küreme ve yol tuzlama araçları yol kenarlarında hazır bekletiliyor.

İBB HAREKETE GEÇTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, harekete geçti.

KAR KÜREME ARAÇLARI HAZIR BEKLİYOR

İBB ekipleri, kar yağışı nedeniyle yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, E-5, TEM ve ana arterler başta olmak üzere birçok noktaya, kar küreme ve tuzlama araçlarını yerleştirdi.

Ekipler, yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşısında olumsuz bir durum yaşanmaması için araçlarla hazır bulunuyor.



İSTANBUL'A DÜN İLK KAR DÜŞTÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Bu uyarının ardından dün şehrin bazı yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlendi. Üsküdar Çamlıca'da öğle saatlerinde yağan yağmurla birlikte zaman zaman karın da yağdığı görüldü.,

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ile güneydoğusunda sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

UŞAK °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölge genelinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesiminde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİNOP °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesiminde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğusunun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

BAYBURT °C, 2°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

HAKKARİ °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu