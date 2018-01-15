İstanbul'da, Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından önlem amacıyla kar küreme ve yol tuzlama araçları yol kenarlarında hazır bekletiliyor.
İBB HAREKETE GEÇTİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, harekete geçti.
KAR KÜREME ARAÇLARI HAZIR BEKLİYOR
İBB ekipleri, kar yağışı nedeniyle yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, E-5, TEM ve ana arterler başta olmak üzere birçok noktaya, kar küreme ve tuzlama araçlarını yerleştirdi.
Ekipler, yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşısında olumsuz bir durum yaşanmaması için araçlarla hazır bulunuyor.
İSTANBUL'A DÜN İLK KAR DÜŞTÜ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Bu uyarının ardından dün şehrin bazı yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlendi. Üsküdar Çamlıca'da öğle saatlerinde yağan yağmurla birlikte zaman zaman karın da yağdığı görüldü.,
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ile güneydoğusunda sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MANİSA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
UŞAK °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölge genelinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesiminde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
SİNOP °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesiminde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğusunun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
BAYBURT °C, 2°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi
Çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
HAKKARİ °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 0°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu