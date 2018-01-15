Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Aşırı sis nedeniyle hava ve kara ulaşımında aksaklıklar yaşandı. Yoğun sis nedeniyle sabah saatlerinde Hatay’dan yurt içine yapılması planlanan uçak seferleri ertelendi.

Kara ulaşımında da görüş mesafesinin düşmesi sonucu, sürücüler kontrollü şekilde yollarına devam etti.