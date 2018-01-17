Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Sivas, Yozgat ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 7

İstanbul: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu (Rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat), gece saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor) 14

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor) 16

Bursa: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu (Rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(60-80 km/saat), gece saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor) 13

Adana: Çok bulutlu, doğusu ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 16

Antalya: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren doğusu ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu 14

Trabzon: Çok bulutlu, hafif yağmurlu 13

Erzurum: Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı, sabah saatlerinde sisli -2

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 5