Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 12 derece ölçüldüğü Ağrı’da, kent merkezi ve ilçelerde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kısa sürede beyaz örtüyle kaplanan kentte çok sayıda araç karla kaplanarak camları buz tuttu. Vatandaşlar buz tutan araçlarını fırçalarla temizlemeye çalışırken esnaflar da küreklerle iş yerlerinin önünü temizledi. Caddeler ve sokaklar beyaza bürünürken sürücüler de kar yağışından olumsuz etkilendi. Öte yandan kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle kardan korunurken, bazılarının ise saçları ve elbiseleri beyaza büründü. Kar yağışı öğlen saatlerine doğru etkisini kaybetti. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, 1 köy yolu ulaşıma kapandı.