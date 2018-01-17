Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Bafra'da görev yapan öğretmen ve esnafların da bulunduğu 1'i tutuklu 20 kişinin yargılanmaları sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde basın mensuplarının alınmadığı davanın son duruşmasında tutuklu sanık Turgut Polat 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp tahliyesine karar verilerken, 3 kişi ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada tutuksuz yargılanan 16 kişinin ise beraatına karar verildi.