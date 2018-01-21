Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Japon Parkı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.S. (35) idaresindeki 42 HU 624 plakalı hafif ticari araç, tramvay yolundan geçmek isterken tramvayla çarpıştı. Tramvayla çarpıştıktan sonra yolun karşı tarafına geçen hafif ticari aracın hava yastıkları açılırken, sürücü ve 2 çocuğu kazayı hafif atlattı. Tramvayda bulunan vatandaşların 112 Acil Servisi aramalarının ardından kaza mahalline ambulans intikal etti. Araç sürücüsü ve iki çocuğu Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.