Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Karaman-Konya Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.G. yönetimindeki 70 BF 507 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan S.Y. yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.