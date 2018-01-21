Kaza, Karaman-Konya Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.G. yönetimindeki 70 BF 507 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan S.Y. yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı
21.01.2018 - 09:20 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 09:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karaman’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Karaman-Konya Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.G. yönetimindeki 70 BF 507 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan S.Y. yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler : Karaman,kaza,
538022 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538022.aspx
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