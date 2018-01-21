Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dikkat! Sağanak yağış geliyor. İşte il il hava durumu tahminleri... Yağışların; akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, yarın sabah saatlerinde Batı Akdeniz ve Muğla Kıyılarında görülecek yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa), Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, zamanla Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/sa), Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı bulutlu 13

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11