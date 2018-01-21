Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM'de Irak'ın Süleymaniye kenti ile İstanbul arasında sefer yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste, narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Aramada uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Polis, buzdolabına içeceklerin arasına gizlenmiş ve paketlenmiş halde 64 kilo 540 gram 60 miligram külçe altın buldu. Altınların kaçak yollarla ülkeye getirildiği tespit edildi. Altınlara el konulurken, otobüs şoförü H.E. (38) ve muavin Ö.Y. (25) gözaltına alındı. Altının piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu belirtildi.