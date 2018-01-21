Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars'ta etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı. Kentte, dün geceden itibaren etkili olan ve zaman zaman yoğunlaşan sisin görüş mesafesini düşürmesi, kentteki hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis yüzünden Kars Harakani Havalimanı'na Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yapılacak bir uçak seferinin yanı sıra İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen Uluslararası havalimanlarından yapılması planlanan 3 uçak seferi iptal edildi. Kars'tan gerçekleştirilecek uçak seferlerinin sisin etkisini kaybetmesiyle normale döneceği belirtildi.