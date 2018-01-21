Alınan bilgiye göre, Eskişehir Bursa karayolunun 12’nci kilometresinde meydana gelen kazada, Bursa’ya giden tur otobüsünün ağaca çarpması sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 11 vatandaş hayatını kaybederken, 44 yolcu ise yaralanmıştı. Kaza sonrasında gözaltına alınan şoför Muhsin Ö. ile ikinci şoför Erkan A., Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan sürücüler ardından adliyeye sevk edildi. Sürücülerden Muhsin Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ikinci şoför Erkan A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Facianın şoförü tutuklandı
21.01.2018 - 18:05 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 18:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de 11 kişinin hayatını kaybettiği, 44 yolcunun ise yaralandığı otobüs kazası sonrası adliyeye sevk edilen şoför tutuklandı.
Etiketler : eskişehir,trafik kazası,bursa,
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