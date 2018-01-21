Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Bursa karayolunun 12’nci kilometresinde meydana gelen kazada, Bursa’ya giden tur otobüsünün ağaca çarpması sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 11 vatandaş hayatını kaybederken, 44 yolcu ise yaralanmıştı. Kaza sonrasında gözaltına alınan şoför Muhsin Ö. ile ikinci şoför Erkan A., Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan sürücüler ardından adliyeye sevk edildi. Sürücülerden Muhsin Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ikinci şoför Erkan A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.