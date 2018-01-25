Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilisli vatandaşlar tarafından da ilgi ile izlenen gökkuşağı, drone ile havadan da görüntülendi. Kilis'in kuzeyinden Azez'e doğru uzanan gökkuşağı görsel bir şölene dönüştü.

Yaklaşık 20 dakika belirgin olarak görülebilen gökkuşağı, bulutların yükselerek yağmurun başlamasıyla yavaş yavaş kayboldu.