Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, 1105. Sokak girişinde F.A. idaresindeki 34 DA 7181 plakalı otomobil ile A.D. idaresindeki 54 FM 307 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile içinde iki kadın ve çocuk bulunan 54 FM 307 plakalı otomobil devrildi. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri kaza sonrasında yaralanan 3 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ToyotaSa İlk Yardım ve Acil Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.