Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yabancıların yüzde 35,7'sinin İstanbul'da yüzde 9,2'sinin Ankara'da yüzde 6,2'sinin Antalya'da yaşadıkları kaydedildi. Türkiye'de yaşayan 919 bin 61 yabancının 201 bin 82'sini Irak, 79 bin 640'ını Afganistan ve 77 bin 224'ünü Almanya uyruklu yabancılar oluşturdu. Toplamda 100'ü aşkın ülkeden Antalya'ya yerleşen yabancılar, başta turizm sektörü olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren iş kollarında çalışıyor. Antalya'daki yerleşik yabancıların önemli bölümünü ise emekliler oluşturuyor.

Antalya'da yerleşik yabancılar arasında Ruslar, ilk sırayı alıyor. Kentteki yabancılardan 21 bin 432'si erkek ve 35 bin 991'i ise kadın. 57 bin 423 yabancı kayıtlı vatandaşın 8 bin 59'unun Rusya Federasyonu, 7 bin 545'inin Almanya, 5 bin 840'ının Kırgızistan ve 5 bin 114'ünün Ukrayna uyruklu olduğu tespit edildi. Bu arada Antalyalı yabancılar, “Afrin’de yabancı terör örgütleriyle mücadele eden Türk askerine başarılar dileriz ve tüm gönlümüzle yanlarında olduğumuzu dile getirmek isteriz” diyerek Mehmetçiğe destek verdi.