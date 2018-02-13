Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin mahrem yapı askeri öğrenci sorumlularına yönelik Kahramanmaraş merkezli 8 farklı ilde 13 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.