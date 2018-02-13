Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin mahrem yapı askeri öğrenci sorumlularına yönelik Kahramanmaraş merkezli 8 farklı ilde 13 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.
Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
13.02.2018 - 17:37 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Kahramanmaraş,FETÖ,haberler,gözaltı,
543402 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/543402.aspx
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